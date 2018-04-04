نفوق أنثى فيل وإصابة 4 أخرى في تحطم شاحنة سيرك بإسبانيا

كتب - محمود علي:

أثار نبأ نفوق أنثى فيل وإصابة 4 أخرى في حادث تحطم شاحنة على طريقة مدينة مُرسِيَة في جنوب شرق إسبانيا غضب المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ما عبرت عنه رئيسة منظمة "المدافعين عن حقوق الحيوان" جان جانير، في بيان، بالقول: "هذه الحيوانات محرومة من الاحتياجات المادية والاجتماعية".

وذكرت صحيفة "تايمز" الأمريكية أن سائق الشاحنة لم يُصب بأذى، بينما نفقت إحدى الفيلة ويعالج الأطباء البيطريين الأربعة الأخرى.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها الشرطة الأفيال تقف على الطريق وتُرفع على شاحنات بواسطة رافعات صناعية ضخمة، حيث أغلقت هذه العملية الطريق بشكل جزئي لما يقرب من ثلاث ساعات، إلى أن نقلت جثة الفيلة التي ماتت والأخرى المصابات.

وقالت رابطة السيرك المتحدة إن نشطاء حقوق الحيوان حولوا الحادث إلى فضيحة رغم أن هذه الصناعة توظف أكثر من 2500 عائلة.​