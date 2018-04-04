مقتل 5 جنود كاميرونيين بهجوم في أقصى شمال البلاد

ياوندي - (أ ف ب):

قتل 5 جنود كاميرونيين فى هجوم لم تتبنه أى جهة استهدف موقعا عسكريا فى أقصى شمال البلاد، حيث يقاتل الجيش الكاميرونى جماعة بوكو حرام النيجيرية المسلحة، وفق ما أفادت مصادر محلية فرانس برس الثلاثاء.

وقتل الجنود الخمسة وبينهم ضابط مساء الاثنين، فى قرية ساجمى بحسب مصادر محلية وعائلات الجنود القتلى، وأصيب 3 أخرون.

ولم تتبن أى جهة الهجوم كما أن الجيش الكاميرونى لم يصدر أى معلومات فى شأنه.

وتشن بوكو حرام هجماتها فى شمال الكاميرون وفى النيجر وتشاد، وتحديدا فى المناطق المتأخمة لبحيرة تشاد.

وتقول مجموعة الأزمات الدولية إنه منذ بدأت الكاميرون بالتصدى لجهاديى بوكو حرام فى 2014، قتل المتطرفون "ألفى مدنى وعسكرى" وخطفوا "نحو ألف شخص" فى أقصى شمال البلاد.