أهم التصريحات في 24 ساعة: على السعودية أن تدفع مقابل بقاء أمريكا في سوريا

إعداد – محمد الصباغ:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد الخروج من سوريا لكن إذا كانت السعودية تريد بقاء القوات الأمريكية هناك فعليها أن تدفع فاتورة استمراره، وصرح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه أبلغ روسيا قبل بدء عملية غصن الزيتون في سوريا، بينما حذر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان من أن إسرائيل لن تغير سياستها في التعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين في غزة.