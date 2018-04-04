ترامب يعلق على إطلاق النار في مقر "يوتيوب" بكاليفورنيا

(مصراوي)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اطلع على تفاصيل ما حدث في واقعة إطلاق النار بمقر شركة يوتيوب في ولاية كاليفورنيا والذي أسفر عن عدد من الإصابات.

وأضاف عبر تغريدة بموقع تويتر، الثلاثاء: "مشاعرنا وصلواتنا لكل من كان بموقع الحادث. الشكر لضباط إنفاذ القانون والمستجيبين الأوائل في مكان الحادث".

أفادت الشرطة الأمريكية، بمقتل مطلقة النار على مقر "يوتيوب" في ولاية كاليفورنيا.

وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي، إن هناك 4 مصابين على الأقل في حادث إطلاق النار.

وكانت الشرطة تحركت استجابة لبلاغات حول إطلاق نار في مقر شركة "يوتيوب".

وطالبت شرطة سان برونو على موقع تويتر المواطنين، بالابتعاد عن المنطقة القريبة من المقر، وأظهرت صور تم بثها من الموقع عددًا كبيرًا من سيارات الشرطة وأجهزة الطوارئ.