رئيس فنزويلا يقرر زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 95% قبل الانتخابات الرئاسية

كاركاس - (د ب أ):

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الاثنين زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 95% بمناسبة اليوم العالمي للعمال وقبل الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 20 مايو المقبل والتي يسعى للفوز فيها بفترة رئاسة ثانية.

وقال الرئيس إن الحد الأدنى للأجور سيصبح 6ر2 مليون بوليفار شهريا بما في ذلك كوبونات الحصول على مواد غذائية مجانية وهو ما يعادل 37 دولار وفقا لأسعار الصرف الرسمية و3 دولارات وفقا لأسعار السوق السوداء.

وقال مادورو إن هذه الخطوة ستساعد الموطنين في التغلب على التضخم الذي لا يقل عن 1000% والذي يقول إنه نتيجة مؤامرة على بلاده من الولايات المتحدة وكولومبيا والطبقة الغنية من رجال الأعمال في فنزويلا والذين أقاموا نظما لسرقة الشعب.

وأضاف الرئيس الفنزويلي أن بلاده تتعرض لحرب اقتصادية وأنها ستنتصر فيها.

من ناحيته قال مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية هنري فالكون إن زيادة الأجور لن تؤدي إلا إلى زيادة معدل التضخم الذي وصل إلى حوالي 9000% خلال 12 شهرا الماضية حتى نهاية آذار/مارس الماضي بحسب البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة.

كان تراجع أسعار النفط الخام الذي يمثل سلعة التصدير الرئيسية لفنزويلا إلى جانب معدل التضخم قد أدى إلى أزمة اقتصادية كبيرة في البلاد دفعت آلاف الفنزويليين إلى الهجرة إلى دول مجاورة.

في الوقت نفسه، فإن أغلب أحزاب المعارضة تعتزم مقاطعة انتخابات الرئاسة التي تنتقدها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي باعتبارها غير ديمقراطية.