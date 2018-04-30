بوتين يؤكد لنتنياهو تمسك روسيا بـ"الاتفاق النووي" وضرورة التزام كافة الأطراف به

موسكو - (د ب ا):

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،اليوم الاثنين، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على موقف روسيا المتمسك بالاتفاق النووي مع إيران، داعيا كافة أطراف الاتفاق إلى الالتزام به.

وقال بيان للكرملين إن بوتين تلقى اتصالا من نتنياهو "ناقشا فيه الموقف الراهن حول خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع إيران)، آخذين في الاعتبار بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أدلى به اليوم في هذا الصدد"،بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف بيان الكرملين أن "فلاديمير بوتين جدد التأكيد على موقف روسيا بأن الاتفاق النووي ذو أهمية قصوى لضمان الاستقرار والأمن الدولي، وأنه يجب الالتزام به بصرامة من كل الأطراف".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد كشف مساء اليوم، عما وصفه بـ"دليل قاطع" عن وجود مشروع سري يجرى في ايران لتطوير سلاح نووي ، وهذا دليل يثبت أن أيران كذبت على المجتمع الدولي.

وقال نتنياهو،الذي كان يتحدث من القيادة العسكرية في تل ابيب، " قبل اسابيع قليلة مضت، وفي انجاز استخباراتي كبير ، حصلت اسرائيل على نصف طن من المواد التي كانت موضوعة في قبو في طهران...إسرائيل كشفت عن 55 الف ملف تحتوى على معلومات"تجريم"بشان البرنامج النووي الأيراني،وفقا لما ذكرته صحيفتا "يديعوت احرونوت" و"جيروزاليم بوست".

يشار إلى أن روسيا بالاضافة إلى الولايات المتحدة وفرنسا والصين والمانيا وبريطانيا ، وقعت على الاتفاق النووي في منتصف عام 2015.

وينص الاتفاق النووي على التزام حكومة طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن عشر سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي وتقييده بشكل كبير بهدف منع الجمهورية الإسلامية من أن يكون لديها القدرة على تطوير أسلحة نووية، و ذلك مقابل رفع العقوبات عن إيران