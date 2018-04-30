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الرئيس الإسرائيلي يقوم غدا الثلاثاء بأول زيارة رسمية إلى إثيوبيا

10:35 م الإثنين 30 أبريل 2018
الرئيس الإسرائيلي يقوم غدا الثلاثاء بأول زيارة رسمية إلى إثيوبيا

رؤوفين ريفلين

تل ابيب - (د ب ا):

يقوم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين غدا الثلاثاء باول زيارة رسمية إلى إثيوبيا.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي وافيد ان الرئيس رفلين سيبحث مع كبار المسؤولين في أديس أبابا تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، إضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مكافحة الارهاب.

يشار إلى ان رئيس الوزراء الإسرائيلي ينامين نتنياهو قام في عامي 2016و2017 بجولات في أفريقيا شملت كينيا ورواندا وإثيوبيا.

يشار إلى أن لإسرائيل سفارات في 10 دول أفريقية من أصل 54 دولة، هي السنغال، ومصر، وأنجولا، وغانا، وكوت ديفوار، وإثيوبيا، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، وكينيا، والكاميرون.

رؤوفين ريفلين إثيوبيا أديس أبابا مكافحة الارهاب

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