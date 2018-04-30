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ترامب: أمريكا استعادت احترامها كشريك تجاري

10:11 م الإثنين 30 أبريل 2018
ترامب: أمريكا استعادت احترامها كشريك تجاري

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن سياسته استردت احترام دول العالم للولايات المتحدة كشريك تجاري.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع نظيره النيجيري محمد بوهاري "ترون ما يحدث بالنسبة للتجارة والولايات المتحدة وقد أصبحنا محترمين مرة أخرى".

ولم يعلق ترامب مباشرة على القرار الأمريكي الوشيك بشأن مصير قرار إعفاء الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة من منتجات الصلب والألومنيوم والذي ينتهي في منتصف ليل اليوم الاثنين.

وقال ترامب "أتمنى أن نكون الشريك التجاري المختار بالنسبة للدول في مختلف القارة الإفريقية وفي كل أنحاء العالم".

ترامب الولايات المتحدة البيت الأبيض محمد بوهاري

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