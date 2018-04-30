جوتيريس يعرب عن "سخطه" حيال هجمات أفغانستان

نيويورك - (د ب أ):

أعرب انطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن "سخطه" حيال سلسلة الهجمات التي وقعت في أفغانستان وأسفرت عن مقتل عشرات الاشخاص.

وقال جوتيريش، حسب بيان صدر اليوم الاثنين، أن استهداف الهجوم على صحفيين يظهر مجددا مدى ارتفاع المخاطر بالنسبة للعاملين في وسائل الإعلام أثناء تأدية "عملهم المهم".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، إلى سرعة تقديم المسؤولين عن الهجمات للمسائلة.

كان العديد من الأشخاص لقوا حتفهم اليوم جراء عدة هجمات بالقنابل في مناطق مختلفة من أفغانستان.

كان مسؤولون أفغان وتقارير إعلامية أعلنوا في وقت سابق أن تفجيرين انتحاريين وقعا اليوم في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الأفغانية كابول أسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا ،ومن بينهم خمسة صحفيين على الأقل.

واعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه.