اليونيفيل يطلع الرئيس اللبناني على أعمال البناء الإسرائيلية الجارية على الحدود

بيروت - (د ب أ):

أطلع رئيس بعثة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" وقائدها العام اللواء مايكل بيري، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خلال لقائهما اليوم الاثنين، على أعمال البناء الإسرائيلية الجارية على طول الخط الأزرق.

وقال بيان صادر عن "اليونيفل" اليوم إن اللواء بيري أطلع "الرئيس عون على الوضع في منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان وعلى أعمال البناء الإسرائيلية الجارية على طول الخط الأزرق".

وأوضح بيري أن "منطقة العمليات التي تبلغ مساحتها 1060 كيلومتراً مربعاً بين نهر الليطاني والخط الأزرق يسودها الهدوء بشكل عام".

وشكر بيري "الرئيس عون على الدعم القوي الذي يتلقاه من الحكومة، وطمأنه الى التزام اليونيفيل القوي لناحية المساعدة على ضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار اللذين سادا حتى الآن في جنوب لبنان ومواصلة هذا الجهد خلال هذا الوقت الحساس الذي تواجهه المنطقة".

وحول مسألة أعمال البناء الإسرائيلية التي بدأت في أوائل شباط/فبراير الماضي "أشاد بيري بالانخراط المستمر للطرفين من خلال الاجتماعات الثلاثية التي تعقدها اليونيفيل وبآلية الارتباط من أجل تجنب الحسابات الخاطئة وإيجاد حلّ مناسب للطرفين، مشدداً على ضرورة الحفاظ على هذا الزخم".

وأعرب اللواء بيري " عن تقديره للشراكة الاستراتيجية الدائمة بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية".

وأشار إلى أن "النقاشات حول الفوج النموذجي التابع للقوات المسلحة اللبنانية والذي سيعمل جنبا إلى جنب مع جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل في جنوب لبنان متقدمة للغاية".

وكان رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون قد أكّد خلال اللقاء مع بيري، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية في وقت سابق اليوم، أن " لبنان يدعم تمديد ولاية "اليونيفيل" من دون أي تعديل في مهامها أو خفض في موازنتها ما قد يؤثر سلبا على فعاليتها ودورها".

وجدد الرئيس عون" رفض لبنان بناء الجدار الاسمنتي على أراض لبنانية، لافتاً الى أن اللجنة الثلاثية العسكرية اللبنانية-الأممية-الإسرائيلية سوف تعاود البحث في إزالة التعديات الإسرائيلية في النقاط الـــ 13 من الخط الأزرق التي تحفظ لبنان عليها".

وأشاد رئيس الجمهورية بـ"التعاون القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" وأبلغ الجنرال بيري أن هذا التعاون يعزز الامن والاستقرار في المنطقة الحدوديـــة ويساعد على تطبيق قرار مجلس الامن رقم 1701 الذي يلتزم لبنان مندرجاته كافة، في وقت تواصل اسرائيل انتهاكاتها للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً ".

وشدد الرئيس عون على "أهمية المحافظة على علاقات طبيعية بين "اليونيفيل" وأهالي البلدات والقرى التي تنتشر فيها لأن ذلك يسهّل مهمة القوات الدولية في حفظ الأمن والاستقرار".

وقدّم الجنرال بيري للرئيس عون،" عرضاً للأوضاع في منطقة عمليات "اليونيفيل" مشدداً على النتائج الإيجابية التي يحققها التعاون القائم بين قواته والجيش اللبناني".

يذكر أن إسرائيل تنوي إقامة جدار على الخط الأزرق وهو خط الانسحاب الذي وضعته الأمم المتحدة في العام 2000 بهدف التحقق من الانسحاب الإسرائيلي، وهو يتطابق مع خط الحدود الدولية في قسم كبير منه، وتوجد فوارق في عدد من الأماكن، لذا يتحفّظ لبنان على الخط الأزرق في هذه المناطق.

ويعارض لبنان إقامة الجدار في المناطق التي يتحفظ عليها. ويرى أن الجدار الإسرائيلي في حال تشييده على حدود لبنان الجنوبية يعتبر اعتداءً على سيادة لبنان وخرقاً للقرار 1701.