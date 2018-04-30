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مقتل 5 وإصابة 4 إثر تقطع السبل بمجموعة من هواة التزلج بجبال الألب السويسرية

09:22 م الإثنين 30 أبريل 2018
مقتل 5 وإصابة 4 إثر تقطع السبل بمجموعة من هواة التزلج بجبال الألب السويسرية

جبال الألب السويسرية

جنيف - (د ب أ):

ذكرت الشرطة السويسرية اليوم الاثنين أن ما لا يقل عن أربعة من هواة التزلج لقوا حتفهم وأصيب أربعة آخرون في حالة حرجة، إثر تقطع السبل بهم الليلة الماضية بسبب سوء حالة الطقس في جبال الألب السويسرية.

وقالت الشرطة في مقاطعة فالييه بغرب البلاد إن الضحايا كانوا ضمن مجموعة مكونة من 14 شخصا من هواة التزلج اضطروا لقضاء الليل في العراء وسط أحوال جوية بلغت حد التجمد.

وأضافت الشرطة أن من بين المجموعة مواطنون ألمان وايطاليون وفرنسيون. ولم يتم بعد تحديد هويات الضحايا.

واضطرت المجموعة إلى قضاء الليل في العراء على ارتفاع 3270 مترا.

وقالت الشرطة إنه سيتم إحالة القضية إلى الإدعاء العام للتحقيق.

الشرطة السويسرية هواة التزلج جبال الألب السويسرية

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