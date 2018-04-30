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كاتب كويتي: "شكرًا إسرائيل" على كشف برنامج إيران النووي

09:20 م الإثنين 30 أبريل 2018
كاتب كويتي: "شكرًا إسرائيل" على كشف برنامج إيران النووي

الكاتب الكويتي أحمد الجار الله

(مصرواي)

وجه الكاتب الكويتي أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، الشكر لإسرائيل بعد المؤتمر الصحفي الذي قال فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران مستمرة في تطوير برنامجها النووي وتخدع بشأنه الدول الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015.

وكتب الجار الله على حسابه بموقع تويتر اليوم الإثنين: "شكرا إسرائيل شكرآ نتنياهو لقد كشفتم ما تفعل إيران في برنامجها الذري كشفتم كيف تكذب على العالم مثلما كذب هتلر علي كل دول غرب أوروبا ودمرها بأسلحته التي كانت مفاجئة."

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي زعم امتلاك بلاده لآلاف الملفات لبرنامج نووي سري إيراني تعمل طهران من خلاله على تعزيز قدراتها وإمكانياتها من أجل صناعة سلاح نووي.

وأضاف الجار الله على تويتر "تمنيت أن الذي كشفته إسرائيل عن برنامج إيران النووي الخطر تمنيت أننا عرب الخليج نحن الذي كشفناه بدل تلك التصريحات الباهته والاحتجاجات المضحكة والخائفة. نحن المتضررين من برنامج إيران النووي الشرير ألف شكر لك يا رئيس أمريكا إسرائيل كشفت المستور الايراني وبالمستندات".

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أحمد الجار الله إسرائيل برنامج إيران النووي

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