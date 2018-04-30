سكاي نيوز: الكنيست يمنح نتنياهو حق إعلان الحرب بعد مشاورة "ليبرمان" فقط

مصراوي:

قالت قناة سكاي نيوز في خبر عاجل لها إن الكنيست الإسرائيلي وافق على مقترح قانون يعطي رئيس الوزراء الحق بإعلان الحرب بعد التشاور مع وزير الدفاع فقط دون الحاجة لقرار من الحكومة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات عدائية متبادلة بين المسئولين في تل أبيب والآخرين في طهران، وسط محاولات أمريكية لتغيير بنود الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.

ويعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان من المتشددين اليمنيين ويحمل عداءًا كبيرًا نحو إيران.

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، ان إيران نقلت برامجها النووية إلى أماكن مجهولة وخدعت الدول التي وقعت معها على الاتفاق وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وقال إنه يمتلك الآلاف من الملفات التي تكشف عن البرنامج النووي السري الذي تعمل إيران على تطويره من أجل قدرتها على صناعة سلاح نووي.