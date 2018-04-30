عباس يرد على تقارير عن موقف سعودي "سلبي" من القضية الفلسطينية

(مصراوي)

نفى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، ما تناقلته وسائل إعلام عبرية عن مواقف سعودية "سلبية" حول القضية الفلسطينية.

وأضاف عباس في كلمته بافتتاح دورة المجلس الوطني الفلسطيني، أن "كل ما يشاع عن مواقف سعودية سلبية حول القضية الفلسطينية غير صحيح، وقمة الظهران كانت قمة القدس".

وكانت القناة "العاشرة" العبرية، زعمت أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال خلال اجتماع مع رؤساء المنظمات اليهودية في نيويورك في 27 مارس الماضي، إنه: "على مدى الأربعين عاما الماضية أضاعت القيادة الفلسطينية بشكل متكرر الفرص ورفضت كل المقترحات التي قدمت لها".

وزعمت قوله أيضًا: "لقد حان الوقت لكي يقبل الفلسطينيون المقترحات ويوافقوا على القدوم إلى طاولة المفاوضات وإلا فليصمتوا ويتوقفوا عن الشكوى".

وأكد الرئيس الفلسطيني خلال كلمته اليوم على أنه لن يقبل ما يسمى بصفقة القرن ولن يوافق أيضًا على أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية وحدها وسيطًا في عملية السلام.

كما أضاف عباس أنه "لا سلام دون القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وأنه لا دولة في غزة ولا دولة دونها".

واستكمل كلمته قائلًا "لن نقبل بصفقة القرن ولن نقبل أن تكون أمريكا وحدها وسيطا في عملية السلام، مضيفا أن "صفقة القرن" هي "صفعة" لإنهاء السلام كونها أخرجت قضيتي القدس واللاجئين والاستيطان من المفاوضات.