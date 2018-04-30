"موجة زلزالية" في سوريا بسبب صاروخ إسرائيلي

كتب - حاتم صدقي:

يبدو أن سلسلة من الانفجارات القوية التي هزت منشآت عسكرية في محافظتي حلب وحماة في سوريا كانت قوية للغاية لدرجة أنها عوملت كزلازل من قبل مركز مراقبة الزلازل الأوروبي المتوسطي.

اكتشفت الهزة التي صنفت على أنها زلزال بلغت قوته 2.6 درجة ريختر بمركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، في أعقاب "الانفجارات القوية" التي وقعت في "مستودع الأسلحة التابع للواء 47 للجيش السوري" بالقرب من حماة. وتم ذلك في أعقاب من الهجوم الكيماوي المزعوم، على الرغم من أن السبب الدقيق لهذا الزلزال لم يتحدد بعد.

وطبقاً لما ذكرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن الهجمات الصاروخية التي يبدو أنها أصابت عدة قواعد عسكرية حكومية سورية مساء السبت ربما تكون قد نفذتها القوات الإسرائيلية رغم أن ممثلي البلاد رفضوا التعليق على هذه القضية.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان بأن إسرائيل ستواصل الحفاظ على حريتها في العمل في سوريا، إلا اننا لا نعتزم مهاجمة روسيا أو التدخل في القضايا السورية المحلية.

لكن إذا اعتقد شخص ما أنه من الممكن إطلاق الصواريخ أو مهاجمة إسرائيل أو حتى طائراتها، فلا شك أننا سنرد عليه، وسنرد بقوة.

وكان ليبرمان قد صرح بذلك في مؤتمر القدس بوست السنوي.