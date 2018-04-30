ترامب: سأتخذ قرارا بخصوص الاتفاق النووي مع إيران قبل 12 مايو

القاهرة - (مصراوى):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يستبعد التفاوض على اتفاق جديد مع إيران، مؤكدًا أن الوضع الحالي غير مقبول ولا يمكن تجاهله.

كما أشار ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس النيجيري، محمد بخاري، إلى أنه سيتخذ قرارا بخصوص الاتفاق النووي مع إيران قبل 12 مايو.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتخذ قرارا بشأن الملف النووي في الوقت المناسب.

جاء هذا الإعلان بعد جلسة طارئة للحكومة الإسرائيلية بحثت التطورات فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني.

وأمام الرئيس الأمريكي مهلة حتى 12 مايو المقبل لاتخاذ قراره بشأن مستقبل الاتفاق النووي، مع العلم أنه يطالب بتعديلات يعارضها الاتحاد الأوروبي، الذي يعتير أنها ستشكل مخالفة قانونية للاتفاق. في المقابل اعتبرت روسيا أن "لا بديل" بالنسبة إليها للاتفاق.

وينص الاتفاق النووي الذي وقع بين طهران والدول الست الكبرى (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) في يوليو 2015 على أن تعلق طهران برنامجها النووي حتى العام 2025.