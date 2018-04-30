محمود عباس: لن نقبل بـ"صفعة القرن" ولا سلام بدون القدس عاصمة لفلسطين

(مصراوي)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، إنه لن يقبل ما يسمى بصفقة القرن ولن يوافق أيضًا على أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية وحدها وسيطًا في عملية السلام.

كما أضاف عباس في كلمته بافتتاح الدورة الـ23 للمجلس الوطني الفلسطيني، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أنه لا سلام دون القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وأنه لا دولة في غزة ولا دولة دونها.

وتابع كلمته بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه "لو لم يعقد هذا المجلس لكان الحلم الوطني الفلسطيني في خطر، داعيا العرب والمسلمين إلى زيارة فلسطين".

وأشار عباس إلى أن "هناك من لا يرغب بعقد المجلس الوطني وأن ينتهي الحلم الفلسطيني، ولكن فشلت كل المحاولات لعقد مجلس مواز في غزة وخارج الوطن".

وقال: "نقول للآخرين فشلتم في منع عقد دورة الوطني لكن ما زالت الأبواب مفتوحة أمامكم للعودة".

واستكمل كلمته قائلًا "لن نقبل بصفقة القرن ولن نقبل أن تكون أمريكا وحدها وسيطا في عملية السلام، مضيفا أن "صفقة القرن" هي "صفعة" لإنهاء السلام كونها أخرجت قضيتي القدس واللاجئين والاستيطان من المفاوضات.