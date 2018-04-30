نتنياهو: إيران تكذب بخصوص سعيها لامتلاك أسلحة نووية

(مصراوي)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن إيران كذبت واستمرت في عملها على تعزيز خبراتها النووية وخصوصًا بعد توقيع الاتفاق النووي مع القوى العالمية في عام 2015.

وعرض نتنياهو ملفات وأقراص مدمجة قال إنها تحتوى على معلومات حول البرنامج النووي السري لإيران، مشيرًا إلى أن "قادة إيران نفوا مرارا السعي لامتلاك أسلحة نووية... الليلة أنا هنا لأقول لكم شيئا واحدا: إيران تكذب".

وقال نتنياهو إن إيران تواصل الحفاظ على خبراتها المتعلقة بالأسلحة النووية وتعززها لاستخدامها في المستقبل.

كما نشر صور لما قال إنه منشأة سرية لبناء عناصر جوهرية للأسلحة النووية.

وأشار نتنياهو أيضًا إلى أن إيران توسع نطاق صواريخها الباليستية.

وطالما انتقد نتنياهو، الذي لم توقع بلاده ميثاق دولي لحظر انتشار الأسلحة النووية، الاتفاق النووي الذي صنعته القوى الغربية مع إيران في عام 2015.

وسانده في الأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي هدد بالانسحاب من الاتفاق إذا لم يتم معالجة بعض ما أسماه بالقصور في مواده.

واستبق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مؤتمر نتنياهو بتغريدة على حسابه بموقع تويتر، أشار فيها إلى أن هناك من سيستمر في الكذب وأنه "يمكن خداع بعض الناس لبعض الوقت".