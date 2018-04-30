إدانة مواطن كندي بسبب انتقاده للشرطة الماليزية في قضية اغتيال البطش

القاهرة - (مصراوى):

خضع مواطن كندي من أصل يمني لمحاكمة قضائية، الاثنين، بتهمة انتقاده للشرطة الماليزية وخدمات الإسعاف في كوالالمبور.

وذكر موقع قناة "روسيا اليوم" الإخباري أن أصدر حكمًا بسجن صلاح سالم صالح سليمان وبدفع غرامة قدرها 10 آلاف رينجيت ماليزي لنشره فيديو على يوتيوب أدعى فيه أنه تأثر بإطلاق نار.

وعلى الرغم من انتقاد سليمان الشرطة الماليزية وخدمات الإسعاف في الفيديو، لكنه اعترف خلال الجلسة بكذبه وقال إنه لم يعلم عن وجود قانون ماليزي يجرم نشر أنباء زائفة.

وأكد التقرير أن الشرطة الماليزية رفضت الاتهامات الموجهة إليها من قبل سليمان، كما قضى المتهم 7 أيام في السجن قبل صدور الحكم عليه، لكنه لا يزال موقوفا، لعجزه عن تسديد الغرامة المالية.

وكان مجهولون أطلقوا النار على الفلسطيني فادي البطش، الأستاذ المحاضر في إحدى جامعات كوالالمبور في 21 من هذا الشهر.

فيما اتهمت عائلة البطش جهاز المخارات الإسرائيلي "الموساد" باغتيال ابنها، في وقت نشرت السلطات الماليزية صورتين للمشتبه فيهما بإطلاق النار.