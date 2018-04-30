قبل وزير الداخلية الجديد.. مسلمون في مناصب كُبرى ببريطانيا

كتبت- هدى الشيمي:

أعلنت الحكومة البريطانية، صباح اليوم الإثنين، تولي ساجد جاويد حقيبة الداخلية خلفًا لوزيرة الداخلية السابقة آمبر راد، التي قدمت استقالتها، على خلفية تضليل أعضاء البرلمان بشأن خطط ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، والتي عُرفت باسم فضيحة "ويندراش".

ولا يعد جاويد، أول سياسي مُسلم يتبوأ منصبًا مرموقا في بريطانيا، فسبقه العديد من النساء والرجال، على رأسهم عمدة لندن صادق خان.

وحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، هناك 11 عضوًا مُسلما في مجلس اللوردات البريطاني، جزء منهم أعضاء في أحزاب، وآخرون مستقلون.

وذكرت بي بي سي أن سعيدة وارسي، كانت أول مسلمة تتولى منصبا وزاريا في الحكومة البريطانية، إذ تولت وارسي منصب نائب زعيم حزب المحافظين خلال الأعوام 2010-2012 ووزيرة دولة للشؤون الخارجية والكومنولث ووزيرة الدولة لشؤون الأديان والشؤون الاجتماعية واستقالت من منصبها احتجاجا على موقف الحكومة البريطانية من الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وفيما يلي أبرز المسلمين الذين تولوا مناصب كُبرى في بريطانيا:

صادق خان

أول مسلم يتولى رئاسة بلدية لندن، ويحظى خان بشعبية كبيرة في لندن، وبين أعضاء حزبه حزب العمال، والذي انضم إليه في عامه الخامس عشر.

ينحدر خان من أصول باكستانية، وانتقلت عائلته إلى لندن عام 1970، وعاش مع والديه وأشقائه السبعة، في مسكن بأحد ضواحي إيرلسفيلد، جنوب غربي لندن.

درس خان القانون في جامعة نورث لندن وتخرج منها، وأصبح محاميا متدربا في قضايا حقوق الإنسان عند أحد مكاتب المحاماة عام 1994.

عمل خان في المحاماة لسنوات، ثم تركها عام 2004، بعد أن تولى منصب المدقق في عمل شرطة العاصمة لندن، وبعد عام واحد أصبح عضوًا في مجلس العموم البريطاني عن حزب العمال ممثلا لمنطقة توتينغ، وكان من بين خمسة نواب ينتمون لأقليات عرقية انتخبوا ذلك العام، حسب بي بي سي.

وتولى خان عدة مناصب مرموقة، منها وزير الدولة لشؤون المجتمعات، ووزير النقل والمواصلات، وكان أول مسلم ينضم لمجلس الوزراء.

محمد أفضل خان

ولد خان في باكستان، وانتقل إلى بريطانيا وهو في الحادية عشر من عمر، ويشغل الآن منصب وزير الهجرة في حكومة الظل البريطانية، بعد أن عينه جيمي كوربين زعيم حزب العمال في هذا المنصب في يوليو 2017.

انتُخب لأول مرة كمستشار في عام 2003، ثم أُعيد انتخابه عام 2004، و2007، و20011، وكان أصغر وأول مسلم باكستاني بريطاني يتولى منصب عمدة مانشستر منذ عام 2005 وحتى عام 2006، وشغل منصب الأمين العام المساعد لمجلس مسلمي بريطانيا.

محمد ياسين

سياسي من أصول باكستانية، وعضو في البرلمان البريطاني، حصل على 800 صوت عام 2007، فتمكن من هزيمة السياسي المحافظ ريتشارد فولر.

وقبل توليه هذا المنصب، عمل ياسين سائق سيارة أجرة (تاكسي)، ويحظى بدعم وشعبية كبيرين في بريطانيا.

ناز شاه

عضوة في حزب العمال البريطاني، وشغلت منصب مساعد وزير الخزانة في حكومة "الظل"، ثم أُجبرت على الاستقالة بعد نشرها صور على حسابها بموقع فيسبوك أثارت استياء إسرائيل، إذ قالت إنهم يجب أن يتركوا فلسطين ويعودوا إلى الولايات المتحدة.

ناز شاه، اسمها الحقيقي نسيم شاه، وهي باكستانية الأصل، ولدت في برادفورد في بريطانيا، ثم عادت إلى باكستان مرة أخرى وهي في عامها الثاني عشر.

قضت شاه 14 عامًا في السجن، لأنها اُتهمت بمحاولة قتل رجل كانت على علاقة به.

وقبل انتخابها عضوة في البرلمان، كانت تعمل لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة.

نصرت منير غاني

نصرت منير الغاني، عضوة في البرلمان البريطاني، وسياسية في حزب المحافظين، وكانت أول وزيرة مسلمة من أصول آسيوية تتولى منصب وزير النقل والمواصلات.

ولدت في برمنجهام، وتلقت تعليمها في مدارس حكومية، ثم تخرجت من جامعة برمنجهام، وحصلت على الدراسات العُليا من جامعة ليدز. وقبل أن تبدأ علمها في السياسة، عملت في المنظمات الخيرية المعنية بمحاربة سرطان الثدي، ثم عملت لدى بي بي سي ورلد.