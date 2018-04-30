الآلاف يتظاهرون في موسكو تنديدا بحجب تطبيق "تيليجرام"

موسكو - (أ ش أ)

أكد مصدر في الشرطة الروسية أن نحو 7500 ألف شخص خرجوا في مظاهرة في موسكو مساء اليوم تنديدا بقرار السلطات بحجب تطبيق "تيليجرام".

وأكد المصدر ـ في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية ـ " جرت فعالية عامة في شارع ساخاروف تم الاتفاق عليها مع السلطات، وقد شارك فيها 7500 شخص".

وأشار الى أن رجال الشركة وعناصر الحرس الوطني الروسي عملوا على توفير الأمن في المنطقة.

وكانت محكمة تاجانسكي بموسكو قد أيدت ، في وقت سابق ، دعوى قضائية رفعتها الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات (روس كوم نادزور) ضد إدارة (تيليجرام) ، وأصدرت المحكمة قرارا بالسماح بحجب التطبيق في روسيا دون انتظار قرار الاستئناف ، وذلك إلى حين تقديم مفاتيح فك التشفير لمراسلات المستخدمين إلى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.