أوكرانيا تكلف الجيش بقيادة العمليات ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في إقليم دونباس

كييف - (د ب أ):

أعلن الرئيس الاوكراني بيترو بوروشينكو اليوم الاثنين أن بلاده غيرت شكل حملتها ضد الجماعات الانفصالية الموالية لروسيا في إقليم دونباس بمنح مزيد من الصلاحيات للجيش.

وقال بوروشينكو في تصريحات نشرت في بيان حكومي "إننا نبدأ الآن عملية عسكرية تحت قيادة القوات المسلحة الإوكرانية".

يذكر أن عمليات مكافحة الارهاب كانت تتم في السابق تحت قيادة جهاز الأمن الاوكراني، وإن كان الجيش بدأ بالفعل الاضطلاع بدور قيادي بارز بدرجة أكبر .

وأضاف بورو شينكو : "الدفاع ضد العدوان الروسي لن يتوقف حتى يتم تحرير آخر رقعة من التراب الإوكراني".

وأوضح الرئيس الإوكراني أن هذا يشمل شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا وكذلك تحرير دونباس" بالمعنى السياسي والدبلوماسي.

يشار إلى أن المتمردين ، بمساندة من روسيا، يخوضون قتالا ضد القوات الأوكرانية في شرق البلاد منذ 2014. ولقي ما يربو على 10 آلاف شخص حتفهم في الاشتباكات بحسب الأمم المتحدة.

كانت كييف مررت في يناير الماضي قانونا يقضي بإعادة دمج إقليم دونباس الغني بالنفط في أوكرانيا. ويسمح هذا القانون للجيش بالقيام بعمليات في الإقليم ويمنحه المزيد من الصلاحيات.

يذكر أن أوكرانيا تصنف المناطق التي يحتلها المتمردون على انها واقعة تحت السيطرة الروسية.