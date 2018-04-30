انطلاق أعمال اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله

رام الله - (د ب أ):

انطلقت في مدينة رام الله في الضفة الغربية مساء اليوم الاثنين اجتماعات المجلس الوطني الذي يمثل برلمان منظمة التحرير الفلسطينية.

وبدأت الاجتماعات في مقر الرئاسة في مدينة رام الله بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيلقي كلمة ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون.

وهذه أول اجتماعات للمجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 2009 عندما عقد دورة طارئة لملء شواغر في أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وتعقد اجتماعات المجلس الوطني دون مشاركة حماس والجهاد الإسلاميتين وكلاهما ليستا أعضاء في المنظمة، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعد ثاني أكبر فصائل المنظمة.

ومن المقرر أن تنتخب اجتماعات المجلس الوطني التي ستستمر على مدار عدة أيام لجنة تنفيذية جديدة وهي أعلى هيئة قيادية في منظمة التحرير ويترأسها عباس منذ عام 2004.