التحالف الدولي: انتهاء العمليات العسكرية "الأساسية" ضد داعش في العراق

(مصراوي)

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، انتهاء العمليات العسكرية الأساسية ضد تنظيم داعش في العراق، بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز في خبر عاجل.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن في ديسمبر من العام الماضي، تحرير كافة الأراضي العراقية من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال العبادي في كلمة آنذاك "قواتنا انتهت من السيطرة بالكامل على طول الحدود مع سوريا"، مشيرا إلى أنه "تم تطهير الجزيرة في نينوى والأنبار" وإلى الانتهاء من تحرير جزيرة الموصل والرمادي والسيطرة بالكامل على طول الحدود مع سوريا.

وأضاف، أن "الانتصار تحقق بالوحدة عندما توحد العراقيون لموجهة عدو غادر أراد ألا نرى هذا اليوم وإعادتنا إلى الفترات المظلمة".