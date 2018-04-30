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السودان يجدد حرصه على إقامة علاقات متميزة مع الولايات المتحدة

06:33 م الإثنين 30 أبريل 2018
السودان يجدد حرصه على إقامة علاقات متميزة مع الولايات المتحدة

الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف

الخرطوم - (د ب ا):

جدّد الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، وزير الدفاع السوداني ، حرص بلاده على إقامة علاقات ثنائية متميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية تحقق مصالح البلدين، وتسهم في تعزيز الجهود المبذولة لصيانة الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب.

وأكد وزير الدفاع لدى استقباله بمكتبه ظهر اليوم في الخرطوم مارشال بلينجسلي، مساعد وزير الخزانة الأمريكي والوفد المرافق له بحضور القائم بالأعمال الأمريكي السفير ستيفن كوستيس، التزام السودان بقرارات الأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية والتزامه بمكافحة الإرهاب في إطار التزاماته الأخلاقية تجاه الإنسانية والمجتمع الدولي، وقدم إجابات شافية عن كل الموضوعات التي تعد محل اهتمام لدى الوفد الأمريكي،بحسب وكالة الأنباء السودانية(سونا) .

من جانبه، عبر مساعد وزير الخزانة الأمريكية عن تقديره للصراحة التي اتسم بها اللقاء، وأكد رغبتهم في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى الأمام.

وبحث الاجتماع السبل الكفيلة ببناء الثقة بين السودان والولايات المتحدة.

كانت الولايات المتحدة قد ألغت في شهر اكتوبر الماضي العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان، بعد مرور عشرين عاما على فرضها.

السودان عوض محمد أحمد بن عوف الولايات المتحدة وزير الدفاع السوداني

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