الإفراج عن 10 من موظفي الإغاثة المحتجزين في جنوب السودان

جوبا - (د ب أ):

قال بيان للأمم المتحدة اليوم الاثنين إنه تم الافراج عن عشرة من موظفي الامم المتحدة وغيرها من منظمات الإغاثة الذين احتجزهم المتمردون في جنوب السودان.

وقال آلان نوديهو منسق الأمم المتحدة لعمليات الإغاثة في جنوب السودان إن عمال الإغاثة أعيدوا بأمان وبصحة جيدة بعد احتجازهم لأكثر من خمسة أيام.

وساعدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الإفراج عن العمال، الذين تم احتجازهم أثناء وجودهم ضمن بعثة تقييم بالقرب من مدينة يي في 25 أبريل.

وأدى انشقاق عام 2013 بين الرئيس سالفا كير ونائبه السابق ريك مشار إلى نشوب حرب أهلية في جنوب السودان أدت إلى نزوح 5ر2 مليون شخص، فضلا عن مقتل عشرات الآلاف منذ بدء الصراع في ديسمبر 2013، من بينهم 100 من عمال الإغاثة.

وقال نوديهو "أشعر بقلق عميق من انعدام الأمن الذي يواجهه عمال الإغاثة في جنوب السودان، الذين يخاطرون بحياتهم لإنقاذ الآخرين".