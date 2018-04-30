ظريف قبل مؤتمر نتنياهو حول الاتفاق النووي: يمكن خداع بعض الناس لبعض الوقت

(مصراوي)

قال رئيس الوزراء الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الإثنين، إن "الفتى الذي لا يتوقف عن البكاء كالذئب بدأ نوبة جديدة من البكاء"، في إشارة ربما إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن امتلاكه أدلة حول عدم التزام إيران بالاتفاق النووي مع القوى الغربية.

وقال ظريف عبر حسابه بموقع تويتر "يمكنك أن تخدع بعض الناس لبعض الوقت"، ونشر ظريف مع تصريحاته صورة لافتة حملها رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة محذرًا من الاتفاق النووي.

والتقى وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو مسئولين في المملكة العربية السعودية وإسرائيل في الأيام الماضية من أجل مناقشة الخطر الإيراني والاتفاق النووي.

وطالما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق النووي واعتبره غير كاف لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهو ما توافق عليه إسرائيل.

ومع تهديدات ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي أعلنت إيران أنها ستنسحب من الاتفاق إذا فعلت واشنطن ذلك.

وأكدت دول ألمانيا وفرنسا أنهما ملتزمون بالاتفاق مع إيران مع إشارات إلى محاولات تعديل بعد البنود بطلب من الإدارة الأمريكية الجديدة حتى لا تنسحب منه.

ويلقي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، كلمة يتناول فيها أمور تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني.

وذكر بيان مقتضب صادر عن ديوان نتنياهو إن "رئيس الوزراء نتنياهو سيدلي الساعة الثامنة مساء بتصريحات حول تطورات ملموسة تتعلق بالاتفاقية النووية التي أبرمت مع إيران".

واتفق رئيس الوزراء نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي، أمس الأحد، على التعاون في مواجهة ما أسمياه التهديدات الإيرانية في المنطقة، فيما أكد الأخير المضي في خطط نقل سفارة دولته بإسرائيل من تل أبيب للقدس.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي مع نظيره بومبيو: "التهديد العالمي الأكبر هو احتمال وقوع سلاح نووي في أيدي المتشددين الإسلاميين، وعلى الأخص إيران"، معبرا عن "تقديره لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إيران".