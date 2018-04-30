موجيرينى تصل القاهرة لبحث الأزمة الليبية

القاهرة - (د ب أ):

وصلت إلى القاهرة اليوم الإثنين فيدريكا موجيرينى، المفوضة العليا للشئون الخارجية والسياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي، قادمة على رأس وفد من اليونان فى زيارة لمصر تشارك خلالها فى اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا الذى يبدأ الساعات القادمة .

وصرحت مصادر مطلعة شاركت فى استقبال موجيرينى بأن مفوضة الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي ستشارك خلال زيارتها فى فعاليات اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا الذى يعقد بجامعة الدول العربية وذلك بصفتها ممثلة للاتحاد الأوروبي وبحضور بيير بويويا رئيس بوروندى الأسبق ممثل الاتحاد الأفريقي وغسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة بشأن ليبيا.

ويأتي الاجتماع فى إطار التزام الجامعة والاتحادين الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدة بمواصلة تعاونها والتنسيق الوثيق القائم فيما بينها دعماً للعملية السياسية فى ليبيا ودعم الليبيين للوصول إلى اتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المقررة بموجب الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات.

وسيتناول الاجتماع آخر التطورات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية منذ انعقاد الاجتماع الأخير للمجموعة فى نيويورك فى سبتمبر الماضي، كما سيستعرض المشاركون التقدم الذي تحقق فى سبيل تنفيذ خطة العمل التي أطلقتها الأمم المتحدة لحلحلة العملية السياسية والتي تتأسس على التنفيذ التوافقى للنقاط الخلافية فى اتفاق الصخيرات .