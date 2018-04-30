القنصلية المصرية في جدة تُعلن الافراج عن صاحبة واقعة "العمرة المزيفة"

القاهرة- (مصراوي):

أعلن القنصل حازم رمضان، القنصل العام المصري في مدينة جدّة السعودية، أن القنصلية نجحت، اليوم الإثنين، في الإفراج عن المواطنة سعدية عبد السلام حماد العاصى، صاحبة واقعة "العمرة المزيفة"، بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة الخارجية السعوديتين، وذلك بعد قيام القنصلية بتسليم أصول تحقيقات النيابة المصرية فى القضية للجانب السعودى والتى تثبت براءة المواطنة.

وقال رمضان، حسب بيان لوزارة الخارجية، إن القنصلية تابعت القضية فور الابلاغ عنها منذ إلقاء القبض عليها في 20 مارس الماضي، وأشار إلى أن القنصلية ستقوم بتقديم التسهيلات اللازمة لها لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة وزيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وذلك قبل مغادرتها عائدة إلى أرض الوطن بعد استكمال الإجراءات القانونية ذات الصلة.

وتوجه القنصل العام بالشكر إلى السلطات السعودية على التعاون الكامل وتقديم الرعاية اللازمة إلى المواطنة المصرية أثناء فترة الإحتجاز، مؤكدا على أن القنصلية العامة لا تألو جهدا في تقديم الدعم اللازم لأبناء الجالية المصرية الكرام في نطاق اختصاصها.