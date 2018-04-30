اليوم .. نتنياهو يكشف معلومات استخباراتية عن الاتفاق النووي الإيراني

القاهرة – (مصراوي):

أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيلقى كلمة مساء اليوم، يتناول فيها تصريحات تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني.

وذكر بيان مقتضب صادر عن ديوان نتنياهو إن "رئيس الوزراء نتنياهو سيدلي الساعة الثامنة مساء (17:00 بتوقيت غرينتش) بتصريحات حول تطورات ملموسة تتعلق بالاتفاقية النووية التي أبرمت مع إيران".

واتفق رئيس الوزراء نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الأحد، على التعاون في مواجهة ما أسمياه التهديدات الإيرانية في المنطقة، فيما أكد الأخير المضي في خطط نقل سفارة دولته بإسرائيل من تل أبيب للقدس.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي مع نظيره بومبيو: "التهديد العالمي الأكبر هو احتمال وقوع سلاح نووي في أيدي المتشددين الإسلاميين، وعلى الأخص إيران"، معبرا عن "تقديره لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إيران".

ووقعت إيران عام 2015، اتفاقا مع مجموعة دول "5+1" (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا) لرفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل السماح بمراقبة دولية على برنامجها النووي.

وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة طهران بالسعي لامتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه إيران.