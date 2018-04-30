البرلمان العربي يشارك في جلسة "الوطني الفلسطيني" بمدينة رام الله

كتبت – إيمان محمود

شارك البرلمان العربي، اليوم الاثنين، في الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني الفلسطيني والتي تُعقد تحت عنوان "القدس وحماية الشرعية الفلسطينية" بمدينة رام الله، وذلك بناءً على دعوة كريمة من معالي سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.

وسوف يُلقي كلمة رئيس البرلمان العربي في الجلسة الافتتاحية ممثل رئيس البرلمان العربي النائب خميس بن سعيد السليمي عضو البرلمان العربي وعضو مجلس الدولة بسلطنة عمان، يُؤكد فيها أن البرلمان العربي الذي يعمل خدمةً لقضايا ومصالح الأمة العربية، يدعم الموقف الراسخ للشعب العربي نُصرةً للقدس وللقضية الفلسطينية وسيظل صوتاً لفلسطين وشعبها الصامد في كافة المحافل الإقليمية والدولية وعلى كافة المستويات.

كما يؤكد أن البرلمان العربي لن يتخلى عن مسؤوليته تجاه حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وسيشرح في كلمته خطط عمل البرلمان العربي الثلاث لدعم القضية الفلسطينية وهي: خطة التصدي للقرار الأمريكي المرفوض بشأن القدس، وخطة مواجهة التغلغل الإسرائيلي في إفريقيا، وخطة العمل ضد ترشح القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

ويشيد رئيس البرلمان العربي في كلمته بالقمة العربية التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز "قمة القدس" وما صدر عنها من قرارات ومواقف تؤكد مكانة فلسطين وشعبها لدى قادة الأمة العربية، مقدماً تحية إجلال وتقدير باسم الشعب العربي، لخادم الحرمين الشريفين، لمبادرته الكريمة بتسمية القمة "بقمة القدس".

ومن المقرر أن يطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي بضرورة المحافظة على وضع القدس القانوني والتاريخي وفقًا لقرارات الشرعية الدولية باعتبارها مدينة محتلة، ودعوته لمساندة مبادرة السلام العربية باعتبارها الخيار المناسب الذي يحقق السلم والاستقرار في المنطقة، والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لإنهاء الاحتلال البغيض ووقف ممارساتها العنصرية وجرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني والقبول بحل الدولتين وفقاً لمبادرة السلام العربية.