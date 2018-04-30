الجيش اليمني يتسلم مقرات ومنشآت حكومية شرق تعز

صنعاء - (د ب أ):

أكد مسؤول عسكري يمني اليوم الإثنين تسلم القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، جميع المقرات والمنشآت شرق مدينة تعز275 كيلو مترا جنوب صنعاء.

وقال العقيد عبدالباسط البحر المتحدث باسم الجيش الحكومي واللجنة الأمنية في تعز، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "القوات الخاصة والشرطة العسكرية بقيادة محور تعز انتشرت في جميع المربعات شرق المدينة، وتسلمت مقر الشرطة العسكرية ، ومبنى الضرائب وإدارة الأمن والبريد والمالية وبقية المقرات الحكومية".

وأكد البحر أن مدينة تعز "تشهد تحولاً كبيراً في استعادة الدولة، من قبضة مسلحين متمردين على الحكومة الشرعية".

وأشار البحر إلى أن هناك حملات أمنية أخرى ستطلقها القوات الحكومية على مراحل في المربعين الجنوبي، والجنوبي الغربي للمدينة، بهدف استكمال استعادة مقرات الدولة.

ومنذ أيام نفذت السلطات العسكرية والأمنية في تعز، حملة أمنية موسعة من أجل تطهير مقرات حكومية وأمنية شرق تعز، من المسلحين المتمردين على السلطات الشرعية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، بينهم قيادات يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة، كانوا يقاتلون في صفوف المسلحين.