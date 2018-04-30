بوتين وماكرون يتمسكان بالاتفاق النووي مع إيران

موسكو - (د ب أ):

أعلن الكرملين اليوم الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أكدا في مكالمة هاتفية عزمهما التمسك بالاتفاق النووي مع إيران.

وكتب ماكرون اليوم في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد محادثته مع بوتين: "يجب ألا تصل إيران مطلقا إلى أن يكون بحوزتها سلاح نووي. استقرار المنطقة والأمن الدولي يرتبطان ببعضهما البعض. إننا نعمل على ذلك".

يشار إلى أن المحادثة تمت بناء على مبادرة فرنسا، بحسب بيانات الكرملين.

وأوضح الكرملين أن ماكرون أطلع بوتين أيضا على زيارته لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

يذكر أن الرئيس الفرنسي قضى عدة أيام في الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي.

ويهدد ترامب حاليا بإنهاء الاتفاق النووي، إذا لم يتم إدخال تعديلات عليه.

يذكر أنه تم إبرام الاتفاق بين إيران والدول الخمس أصحاب حق الفيتو في الأمم المتحدة وألمانيا في عام 2015.

وينص الاتفاق على عدم تمكين إيران من تطوير أسلحة نووية، وفي المقابل تم إلغاء عقوبات كانت مفروضة ضدها.

وتسعى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لتحفيز الولايات المتحدة الأمريكية على إنقاذ الاتفاق النووي الذي كان قد أبرمه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.