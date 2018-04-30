مسؤول إيراني: على ترامب أن يتحلى بالعقل ولا يواجه طهران

القاهرة - (مصراوي):

قال علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الاثنين، إنه على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والإدارة الأمريكية أن يتحليا بالعقل وأن لا يورطا نفسيهما والآخرين في موضوع المواجهة مع إيران.

وأضاف صالحي في تصريحات نقلتها وكالة "إسنا" الإيرانية، خلال افتتاحه مدرسة نووية في مدينة مشهد، أن "طهران مستعدة من الناحية التقنية لتخصيب اليوارنيوم على مستوى أعلى مما كان عليه قبل الاتفاق النووي".

واستطرد "طهران تأمل أن يعود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى صوابه ولا ينسحب من الاتفاق النووي".

وتابع "إيران يمكنها العودة لمكانتها السابقة إذا لم يتم الإيفاء بوعود الاتفاق النووي".

وأوضح صالحي أن "مشروع محركات الدفع النووي يسير في تقدم جيد، وقمنا بإعداد خارطة طريق له، وبالتأكيد ينبغي القول أن هذا البرنامج طويل الأمد".

واختتم "ست دول في العالم تمتلك حاليا محركات الدفع النووي، خمس منها أعضاء في مجلس الأمن، بينما البلد الوحيد الذي يمتلك محركات الدفع النووي خارج مجلس الأمن هو الهند والتي حصلت على هذه التقنية بعد سنوات من الجهد وبمساعدة روسيا".