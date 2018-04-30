فصائل سورية معارضة تسلم بعض النقاط جنوب دمشق للجيش الروسي

دمشق - (د ب أ ):

سلمت عدد من فصائل المعارضة السورية التي تسيطر على بلدات جنوب دمشق بعض النقاط في بلدة يلدا للقوات الروسية والجيش السوري .

وقال مصدر في محافظة دمشق التابعة للمعارضة السورية اليوم الأثنين إن " عدد من الفصائل العاملة في جنوب دمشق سلمت نقاط رباطها مع حي الحجر الاسود والذي يسيطر عليه تنظيم داعش، وتمتد من شارع بيروت في بلدة يلدا وصولاً الى المستشفى الياباني جنوب شرق البلدة ، سلمتها للقوات الروسية عدا فصيل الابابيل لم يسلم نقاطه مع تنظيم داعش ، على أن يتم تسليم جميع تلك النقاط للقوات الحكومية والروسية".

وأكد المصدر أن " عملية التسليم هي في اطار الاتفاق ، الذي أعلن أمس الأحد، وينص على خروج من يرغب من مسلحي بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب العاصمة دمشق إلى شمال سورية ، وتسوية وضع من يرغب بالبقاء مع القوات الحكومية، يترافق ذلك مع دخول مؤسسات الحكومة السورية الخدمية الى البلدات".

وبين المصدر أن تسليم تلك البلدات للشرطة الروسية ومنها للقوات الحكومية سوف تكون بشكل منظم خوفاً من انفلات أمني في المنطقة التي كانت تحت سيطرة الفصائل ، على أن يتم تحديد موعد خروج من يرغب الى الشمال السوري في وقت لاحق.

وكانت لجنة من فصائل أحياء دمشق الجنوبية التقت بداية الأسبوع الماضي مع ضباط من الجيش السوري والروسي للتوصل إلى تسوية شاملة لأحياء دمشق الجنوبية التي دخلت في مصالحة مع القوات الحكومية منذ عامين.