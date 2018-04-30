رئيس كوريا الجنوبية: ترامب يجب أن يفوز بجائزة نوبل للسلام

سول- أ ش أ:

صرح الرئيس مون جاي-إن، رئيس كوريا الجنوبية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجب أن يفوز بجائزة "نوبل للسلام " لجهوده في إنهاء الأزمة مع كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي.

وقال مسؤول في "البيت الأزرق " مقر الرئاسة في كوريا الجنوبية - في تصريحات إعلامية أوردتها قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية اليوم الاثنين، إن ذلك الرئيس الكوري الجنوبي أدلى بهذا التصريح خلال اجتماع لمجلس الوزراء ، مؤكدا الحاجة للسلام فحسب

وكان الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، ونظيره الجنوبي، مون جاي-إن قد تعهدا خلال قمة تاريخية عقدت يوم الجمعة، الماضي بإنهاء الأعمال "العدائية " بين البلدين، والعمل نحو نزع الأسلحة النووية بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية.

ويجري حاليا الإعداد لعقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أواخر شهر مايو، أو أوائل شهر يونيو المقبلين.

يذكر أن رئيس كوريا الجنوبية قد صرح في يناير الماضي بأن الرئيس ترامب يستحق التقدير لجهوده بشأن إجراء محادثات بين الكوريتين، مشيرا إلى أن تلك المحادثات قد تكون نتيجة حملة الضغط والعقوبات التي تقودها الولايات المتحدة ضد (بيونج يانج).