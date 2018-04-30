الكويت وألمانيا تبحثان أوجه العلاقات الثنائية

الكويت – أ ش أ

بحث نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، اليوم الاثنين، مع وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية نيلس أنن عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء - عددا من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية الكويتي السفير أيهم العمر، وسفير ألمانيا لدى الكويت كارلفريد بيرجنر.