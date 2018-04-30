مصر تدين الهجمات الإرهابية على مقر المخابرات الأفغانية

القاهرة - أ ش أ

أعربت مصر عن إدانتها الشديدة، الهجمات الإرهابية التي وقعت في أفغانستان، واستهدفت موقعا بالقرب من مقر أجهزة الاستخبارات الأفغانية في العاصمة (كابول)، فضلا عن استهداف موكب لقوات حلف شمال الأطلنطي في مدينة "قندهار"، مما أسفر عن مقتل نحو اثنين وثلاثين شخصا، بينهم أحد عشر طفلا، وإصابة ثلاثة وأربعين آخرين.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية اليوم الاثنين، أكد وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب أفغانستان في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف الأمن والاستقرار في البلاد، لفتا إلى أن هجمات تنظيم "داعش" الإرهابي التي أدت إلى إراقة دماء الأطفال، إنما هي خير دليل على وحشية وهمجية ذلك التنظيم.

وجدد البيان مطالبة مصر للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف حاسم لتجفيف منابع تمويل وتدريب العناصر الإرهابية، وتوفير ملاذ آمن لها، فضلا عن تكاتف الجهود الدولية لمكافحة الفكر المتطرف والحد من انتشاره في أوساط الشباب.