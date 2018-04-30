 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

التقلبات الجوية محمد صلاح عيد العمال كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

بنجلاديش تطالب مجلس الأمن بالضغط على ميانمار لاستقبال لاجئي الروهينجا

02:31 م الإثنين 30 أبريل 2018
بنجلاديش تطالب مجلس الأمن بالضغط على ميانمار لاستقبال لاجئي الروهينجا

لاجئي الروهينجا

داكا - أ ش أ

طالبت رئيسة وزراء بنجلاديش، الشيخة حسينة، اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي، بالضغط على ميانمار لاستقبال مئات الآلاف من مسلمي "الروهينجا " الذين فروا من ميانمار نحو بنجلاديش جراء أعمال العنف والانتهاكات ضدهم.

ونقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، الإخبارية عن الشيخ حسينة، مطالبتها بضرورة عودة مسلمي "الروهينجا" إلى ديارهم تحت رعاية الأمم المتحدة ، وأن تتم هذه العملية بسلام .

يذكر أن الشيخة حسينة قد التقت أمس الأحد، بمبعوثي مجلس الأمن في العاصمة البنجالية (داكا) حيث قاموا بزيارة مخيمات لاجئي "الروهينجا " قبل أن يصلوا إلى ميانمار اليوم ، لعقد لقاءات مع زعيمة البلاد ، أونج سان سو تشي ، وقائد الجيش ، الجنرال مين أونج هلينج.

يشار إلى أن بنجلاديش وميانمار قد وقعتا اتفاقا ينص على أن تهيئ ميانمار الأوضاع لعودة لاجئي "الروهينجا" الفارين، جراء تصاعد أعمال العنف ضدهم منذ أغسطس الماضي، والذين يقدر عددهم بأكثر من نصف مليون شخص.

هذا المحتوى من

داكا بنجلاديش مجلس الأمن ميانمار لاجئي الروهينجا

الخبر التالى:

هل دخلت المصالحة الفلسطينية مرحلة "الموت السريري"؟.. محللون يجيبون
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان