بنجلاديش تطالب مجلس الأمن بالضغط على ميانمار لاستقبال لاجئي الروهينجا

داكا - أ ش أ

طالبت رئيسة وزراء بنجلاديش، الشيخة حسينة، اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي، بالضغط على ميانمار لاستقبال مئات الآلاف من مسلمي "الروهينجا " الذين فروا من ميانمار نحو بنجلاديش جراء أعمال العنف والانتهاكات ضدهم.

ونقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، الإخبارية عن الشيخ حسينة، مطالبتها بضرورة عودة مسلمي "الروهينجا" إلى ديارهم تحت رعاية الأمم المتحدة ، وأن تتم هذه العملية بسلام .

يذكر أن الشيخة حسينة قد التقت أمس الأحد، بمبعوثي مجلس الأمن في العاصمة البنجالية (داكا) حيث قاموا بزيارة مخيمات لاجئي "الروهينجا " قبل أن يصلوا إلى ميانمار اليوم ، لعقد لقاءات مع زعيمة البلاد ، أونج سان سو تشي ، وقائد الجيش ، الجنرال مين أونج هلينج.

يشار إلى أن بنجلاديش وميانمار قد وقعتا اتفاقا ينص على أن تهيئ ميانمار الأوضاع لعودة لاجئي "الروهينجا" الفارين، جراء تصاعد أعمال العنف ضدهم منذ أغسطس الماضي، والذين يقدر عددهم بأكثر من نصف مليون شخص.