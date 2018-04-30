الصحة الفلسطينية تحذر من نقص أدوية مرضى الفشل الكلوي بغزة

غزة - أ ش أ

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، من نقص بعض أدوية مرضى الفشل الكلوي في مستشفيات القطاع.

وأكد علاء حلس مدير دائرة الصيدلة بوزارة الصحة، في بيان اليوم، استمرار نقص عقارات مثبطة المناعة وخاصة "الرابي ميون"، والذي سيعرض حياة بعض مرضى زراعة الكلى إلى توقف كليتهم بالكامل وإعادتها لعمليات الغسيل الدموي، مشيرا إلى أنه تم زراعة كلى لحوالي 40 مريضا من كلا الجنسين.

وأشار إلى ضرورة استمرار توفير عدة أصناف يفتقدها مرضى الغسيل الكلوي بين "الفينة" والأخرى كفلاتر "الديلزة" و"الفستولا" والمحاليل اللازمة لـ 751 مريض فشل كلوي، مبينا أنهم الأكثر تعرضا لتغيرات حياتهم الاجتماعية والنفسية نتيجة وضعهم الصحي ومعاناتهم المستمرة مع أجهزة التنقية الدموية.

وبين "حلس" أن أقسام غسيل الكلى تعاني من نقص حقن الحديد الوريدية وحقن "الاريرثروبيوتين" المحفز لكرات الدم الحمراء، مشيرا إلى أن عدم توفرها سيعرض المريض إلى فقر الدم وحياته مهددة بالخطر وللموت المفاجئ.

وأكد أن استمرار نقص أدوية مرضى الفشل الكلوي أدى إلى تقليص عدد ساعات الغسيل الكلوي للمرضى وبالتالي لا يأخذون حقهم بالعلاج، وذلك نتيجة زيادة عدد المرضى وعدم كفاية عدد الأجهزة في أقسام المستشفيات مقارنة بالأعداد المتزايدة للمرضى.

وناشد مدير دائرة الصيدلة، كافة المؤسسات الإغاثية والدولية لدعم مستشفيات قطاع غزة بالأدوية والمستهلكات الطبية الخاصة بهؤلاء المرضى ومد يد العون لهم لإنهاء مسلسل عذاباتهم واستمرار حياتهم بشكل طبيعي.

يذكر أن هناك 5 مراكز للغسيل الكلوي تتواجد في مستشفيات ناصر وأبو يوسف النجار والشفاء والرنتيسي والأقصى وتقدم خدمة الغسيل الدموي لـ 751 مريض فشل كلوي منهم 36 طفلا أصغرهم لا يتجاوز 3 شهور، وبواقع 3 غسلات أسبوعيا أي بمعدل 8545 جلسة شهريا وذلك حسب إحصائية وزارة الصحة حتى نهاية مارس من العام الجاري.