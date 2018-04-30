وزير الخارجية الأمريكي يحث الفلسطينيين والإسرائيليين على "الانخراط السياسي"

عمان - (د ب أ):

حث وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو الفلسطينيين والإسرائيليين على استئناف المفاوضات، وذلك بعد سنوات من التعثر.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي في الأردن، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، :"نؤمن بالتأكيد أن الإسرائيليين والفلسطينيين بحاجة إلى الانخراط سياسيا. ونشجع الفلسطينيين على العودة إلى الحوار السياسي".

وأضاف :"فيما يتعلق بحل الدولتين، فإن الطرفين سيتخذان في النهاية القرار بشأن الحل الصحيح. ونحن بالتأكيد منفتحون على حل الدولتين كتسوية محتملة".

وقال إن الولايات المتحدة تعمل "بشكل وثيق مع الأردن" لتسهيل التوصل إلى اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

تجدر الإشارة إلى أن مفاوضات السلام بين الجانبين متوقفة منذ نحو أربع سنوات.

من جانبه، أكد الصفدي أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو السبب الرئيسي لحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وقال :"الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو السبب الرئيسي لحالة عدم الاستقرار في المنطقة، وحل هذا الصراع هو السبيل لتحقيق السلام الشامل الذي نسعى إليه جميعا".

وأكد الصفدي أن "الوضع القائم لا يمكن أن يستمر".

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أشار الصفدي إلى أن الجانبين متفقان على ضرورة الحل السياسي للأزمة.