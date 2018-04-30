السفارة الأمريكية في أفغانستان تدين تفجيري كابول

كابول - أ ش أ

أدانت السفارة الأمريكية في أفغانستان التفجيرين اللذين وقعا في منطقة شاش دارك بالقرب من مقر الاستخبارات الأفغانية بالعاصمة كابول.

وذكرت السفارة - في بيان نقلته شبكة "أيه بي سي" الأمريكية اليوم الاثنين- أن الولايات المتحدة تدين بشدة التفجيرات الوحشية التي وقعت في كابول، معربة عن تعازيها لعائلات وأصدقاء وزملاء الضحايا الذين من بينهم صحفيون وصفتهم ب "الشجعان" .

وأضاف البيان "حيثما تتعرض وسائل الاعلام للخطر، فإن جميع حقوق الإنسان تتعرض لتهديد أكبر، ونحن نقف إلى جانب الشعب والحكومة الأفغانية في حربهم ضد الإرهاب ".

وكان تنظيم "داعش" قد أعلن مسئوليته عن التفجيرين اللذين تسببا في مقتل 29 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 49 آخرين.