  • عاجل:الأرصاد: رياح على القاهرة خلال ساعات بسرعة 40 كيلومترًا في الساعة
    • 1339030 s

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    التقلبات الجوية محمد صلاح عيد العمال كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

    السفارة الأمريكية في أفغانستان تدين تفجيري كابول

    01:34 م الإثنين 30 أبريل 2018
    السفارة الأمريكية في أفغانستان تدين تفجيري كابول

    كابول - أ ش أ

    أدانت السفارة الأمريكية في أفغانستان التفجيرين اللذين وقعا في منطقة شاش دارك بالقرب من مقر الاستخبارات الأفغانية بالعاصمة كابول.

    وذكرت السفارة - في بيان نقلته شبكة "أيه بي سي" الأمريكية اليوم الاثنين- أن الولايات المتحدة تدين بشدة التفجيرات الوحشية التي وقعت في كابول، معربة عن تعازيها لعائلات وأصدقاء وزملاء الضحايا الذين من بينهم صحفيون وصفتهم ب "الشجعان" .

    وأضاف البيان "حيثما تتعرض وسائل الاعلام للخطر، فإن جميع حقوق الإنسان تتعرض لتهديد أكبر، ونحن نقف إلى جانب الشعب والحكومة الأفغانية في حربهم ضد الإرهاب ".

    وكان تنظيم "داعش" قد أعلن مسئوليته عن التفجيرين اللذين تسببا في مقتل 29 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 49 آخرين.

    هذا المحتوى من

    كابول أفغانستان أمريكا تفجير الإرهاب

    الخبر التالى:

    مواقع عسكرية تحت القصف .. ماذا حدث في سوريا؟
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان