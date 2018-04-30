شكري: أعداد السائحين الأوكرانيين وصلت إلى حوالي 800 ألف في عام 2017

كتبت – إيمان محمود

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن أعداد السائحين الأوكرانيين وصلت طبقًا لبعض الإحصاءات إلى ما يقرب من 800 ألف سائح في عام 2017، مُرحبًا بعودة الطيران المباشر بين القاهرة وكييف مما سيكون له أثر إيجابي على السياحة والعلاقات التجارية.

واستقبل شكري، صباح اليوم الاثنين، وزير خارجية أوكرانيا بافلو كليمكين، الذي يقوم بزيارة إلى مصر خلال الفترة 29-30 أبريل 2018.

وقدم وزير الخارجية، الشكر على قيام وزارة الخارجية الأوكرانية في 18 أبريل 2018 بتعديل إرشادات السفر السلبية الي مصر، في خطوة نأمل أن تؤدى لزيادة السياحة الأوكرانية الوافدة لمصر على ضوء أهميتها لخريطة السياحية المصرية.

وفي تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أوضح أن زيارة وزير خارجية أوكرانيا لمصر تكتسب أهميتها لكونها أول زيارة على هذا المستوى السياسي بين البلدين منذ عام 2010.

وأعرب شكري، عن تقدير مصر لحرص الرئيس الأوكراني على أن يكون من أوائل المهنئين بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية من خلال اتصال تليفوني مباشر.

وقال أبو زيد، أن الوزيرين أكدا حرصهما على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين باعتبارها الدرع الرئيسي للعلاقات الثنائية، حيث يقُدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بحوالي 2.4 مليار دولار أمريكي عام 2017، كما تحتل مصر المرتبة الأولى في قائمة شركاء أوكرانيا التجاريين داخل القارة الأفريقية، كما أعربا عن تطلعهما لانعقاد اللجنة المشتركة المصرية الأوكرانية في أقرب توقيت يناسب الطرفين.

من جانبه، أكد الوزير الاوكراني على تقدير بلاده للتنسيق الذي تم بين مصر وأوكرانيا إبان فترة العضوية غير الدائمة للدولتين في مجلس الامن. كما أكد على دعم بلاده الكامل لمصر في حربها ضد الارهاب، وكذلك تطلع الجانب الاوكراني لإنشاء آلية تشاور سياسي علي مستوي وزارتي الخارجية حول الموضوعات الثنائية والاقليمية والدولية.

وأشاد الوزير الاوكراني بالعلاقات الوطيدة بين شعبي البلدين مؤكدا على عشق الاوكرانيين لمصر. من جانبه، حرص شكري علي التأكيد على أهمية تفعيل مجلس الاعمال لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، كما شدد على أهمية التعاون بين البلدين في مجال تبادل المعلومات والتقديرات حول الارهاب، مستعرضا التجربة المصرية في محاربة الارهاب لاسيما الفكر المتطرف.

وردا على استفسار وزير الخارجية الأوكراني عن مستجدات الأوضاع الإقليمية والموقف المصري إزاءها، اوضح المتحدث باسم الخارجية أن شكري استعرض بشكل مفصل رؤية مصر وتقييمها لمستجدات الاوضاع في سوريا وليبيا، والتطورات على صعيد القضية الفلسطينية والجهود المصرية المتواصلة التي تستهدف تحقيق المصالحة داخل البيت الفلسطيني، فضلا عن تقييم مصر للموقف الدولي تجاه سبل دفع عملية السلام.