السويد تعتقل 3 أشخاص خططوا لـ"هجوم إرهابي"

القاهرة - مصراوي:

أعلن مسؤولون سويديون اعتقال 3 أشخاص، في مواقع عدة من ستوكهولم الكبرى، للاشتباه في تخطيطهم لشن "عمل إرهابي"، وفق ما ذكرت وكالة الاستخبارات الداخلية السويدية، الاثنين - بحسب سكاي نيوز.

وأوضحت الوكالة أن الثلاثة اعتقلوا للقيام بأنشطة متعلقة بالإرهاب، مضيفة أن المعتقلين الثلاثة كانوا موضع رقابة منذ فترة، وأشارت إلى إنه تم استدعاء أشخاص آخرين لاستجوابهم.

وأضافت أن التهديد الإرهابي في السويد لا يزال "دون تغيير" عند مستوى 3 على مقياس من 5 درجات، الذي يعني وجود "تهديد متزايد".

وفي أبريل عام 2017، صدم مواطن أوزبكي بشاحنة مسروقة حشدا للتسوق في ستوكهولم، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح.

وقال إنه فعل ذلك لمعاقبة السويد للانضمام إلى تحالف الحرب ضد تنظيم داعش المتشدد.