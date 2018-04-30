طهران: لا قتلى إيرانيين في قصف القاعدة العسكرية بحماة

طهران - (د ب أ):

نفت إيران ما اعتبرت أنه تقارير أجنبية عن سقوط قتلى من القوات الإيرانية في القصف الصاروخي الذي تعرضت له قاعدة عسكرية سوريا الليلة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن مصادر لم تسمها أن القصف لم يسفر عن سقوط قتلى من المستشارين العسكريين الإيرانيين.

وكانت الوكالة ذاتها أفادت في وقت سابق اليوم بمقتل 18 عسكريا إيرانيا.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بمقتل 26 عنصرا، أغلبهم إيرانيون، في القصف الذي استهدف قاعدة عسكرية في حماة الليلة الماضية. وأشار إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع نظراً لوجود أكثر من 60 جريحا ومفقودا.

كان سبعة إيرانيين لقوا حتفهم جراء قصف استهدف مطار التيفور بريف حمص في وقت سابق من الشهر الجاري. وكانت روسيا وسوريا أكدتا أن إسرائيل هي من قصف المطار. وهددت إيران بالرد على قصف المطار.