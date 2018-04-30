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    وزير الخارجية الأردني: حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ضروري لإحلال السلام الشامل

    12:10 م الإثنين 30 أبريل 2018
    وزير الخارجية الأردني: حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ضروري لإحلال السلام الشامل

    وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

    عمان - (د ب أ):

    أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو السبب الرئيسي لحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

    وقال، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في العاصمة الأردنية عمان، :"الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو السبب الرئيسي لحالة عدم الاستقرار في المنطقة، وحل هذا الصراع هو السبيل لتحقيق السلام الشامل الذي نسعى إليه جميعا".

    وأكد الصفدي أن "الوضع القائم لا يمكن أن يستمر".

    وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أشار الصفدي إلى أن الجانبين متفقان على ضرورة الحل السياسي للأزمة.

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