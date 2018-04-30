القبض على السجين الذي شغل اليابان

)بي بي سي):

تمكنت السلطات في اليابان من القبض على سجين فر من سجن مفتوح وذلك بعد ثلاثة أسابيع من عمليات البحث عنه شارك فيها أكثر من ستة آلاف شرطي.

وتركزت عمليات البحث عن السجين الفار تاتسوما هيراو في جزيرة صغيرة تغطيها الأشجار حيث يقع السجن الذي فر منه السجين.

وشغلت القضية الشعب الياباني بسبب قدرة اللص على تجنب عمليات البحث لفترة طويلة.

وألقت السلطات القبض عليها أخيرا في مدينة هيروشيما التي تبعد عن السجن بنحو 70 كيلو مترا.

وأخبر السجين الشرطة بأنه غادر الجزيرة إلى البر سباحة.