إيران: الشراكة السعودية الأمريكية تهدف لزعزعة الاستقرار وإثارة الحروب

طهران- (د ب أ):

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الشراكة الأمريكية السعودية تهدف إلى "زعزعة الاستقرار في المنطقة وإثارة الحروب وتصعيد سباق التسلح والتطرف".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، الاثنين، رد المتحدث بهرام قاسمي على تصريحات وزيري الخارجية الأمريكي والسعودي، قائلًا إن ما ذكره بومبيو بشأن شراكة مع السعودية "يأتي في سياق زعزعة الاستقرار وإثارة الحروب والمزيد من تصعيد سباق التسلح والتطرف القائم على مغامرات بعض الساسة السعوديين عديمي الخبرة ومثيري الحروب".

وأضاف: "وما دامت هذه الشراكة التوسعية قائمة فمن الصعب بمكان أن تنعم شعوب المنطقة بالأمن والاستقرار".

وتابع أن ما طرحه الوزير الأمريكي حول تواجد ودور إيران في بعض دول المنطقة "هو مجرد مزاعم مكررة وفارغة ولا أساس لها؛ إذ أن تواجد الجمهورية الإسلامية الاستشاري في سورية والعراق يأتي تلبية لطلب من حكومتيهما الشرعيتين وفي سياق مكافحة الإرهاب في المنطقة. وسيستمر تقديم هذه المساعدات مادامت هاتان الحكومتان بحاجة لها في مسار مكافحة الإرهاب".

كان مايك بومبيو وعادل الجُبير أكدا، أمس الأحد، على تطابق الرؤي في العديد من الملفات التي تهم السعودية والولايات المتحدة.