"بادرة حُسن نية".. كوريا الشمالية تعتمد توقيت الساعة المحلية في سيول

(أ ف ب):

ستُقدّم كوريا الشمالية ساعتها ثلاثين دقيقة إلى الأمام للعودة إلى التوقيت المحلي نفسه الذي تعتمده كوريا الجنوبية، وذلك في بادرة حسن نية بعد القمة بين الكوريتين، وفق ما أعلنت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية للأنباء، الاثنين.

ومنذ العام 2015 لا تتشارك الكوريتان التوقيت نفسه، ذلك أنّ الشمال كان أعلن في شكل مفاجئ وقتذاك أنّ كل الساعات في البلاد سيتم إرجاع عقاربها إلى الوراء ثلاثين دقيقة.

وأوضحت بيونجيانج في ذلك الوقت أنّ قرارها جاء ليضع حدا للتوقيت الذي كان المستعمر الياباني قد فرضه منذ أكثر من قرن ومن أجل الاحتفال بالذكرى السنوية السبعين لتحرير كوريا من سلطة طوكيو.

لكنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-اون وعد بإعادة التوقيت نفسه مع سيول، وذلك خلال قمة تاريخية جمعته مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن الجمعة.

وأكدت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية للأنباء بذلك تصريحا كانت أدلت به، الأحد، الرئاسة الكورية الجنوبية التي ذكرت أنّ كيم أعلن خلال قمة بانمونجوم عن بادرة حسن نية.

وقد عبّر كيم عن "تصميمه على توحيد الساعتين المحليتَين" في قرار سيشكل "الخطوة العملية الأولى للمصالحة والوحدة الوطنية"، بحسب الوكالة الكورية الشمالية الرسمية للأنباء.

وبنتيجة ذلك، أصدر البرلمان الكوري الشمالي الاثنين مرسوما بشأن إعادة كوريا الشمالية إلى التوقيت المحلي نفسه مع الجنوب وذلك ابتداء من السبت 5 مايو، وفق ما ذكرت الوكالة نفسها.

ورحّب الناطق باسم الرئاسة في كوريا الجنوبية يون يونج-تشان بـ"خطوة رمزية" تعكس الرغبة في تحسين العلاقات بين البلدين الجارين.

ومن المقرر أن تجمع قمة تاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكيم بحلول يونيو.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأحد أنّ الدبلوماسية يجب أن تكون الوسيلة للتوصل إلى حل مع كوريا الشمالية.

وأعلنت سيول الأحد أن كوريا الشمالية عرضت أيضا إغلاق الموقع الذي تجري فيه تجاربها النووية في مايو ودعت خبراء أمريكيين لزيارته.