​قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

رام الله- أ ش أ:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، حملة دهم واعتقال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية طالت 19 فلسطينيا.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين من نابلس (شمال الضفة) بينهم أسيران محرران، وشقيقين من قلقيلية ومواطنا واحدا من جنين، ومواطنا ونجله من رام الله.

وأشارت إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت في بلدة جبع بجنين، أدت إلى إعطاب آلية عسكرية؛ وصادر الجنود جرافة خلال الاقتحام، وفتشوا منازل عدد من الأسرى المحررين.

وأضافت المصادر أن جنوب الضفة شهد مواجهات في بيت لحم والخليل، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم قبل أن يعتقل الجنود 4 مواطنين، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

واعتقل الاحتلال في الخليل 5 مواطنين، كما داهمت تلك القوات عدة أحياء بمدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.